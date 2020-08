Facebook

Muse beim Grammy 2016 © APA/AFP/MARK RALSTON

Das Nova Rock 2021 vom 2. bis 5. Juni in Nickelsdorf hat einen weiteren Headliner: Muse werden am Samstag das Festival - vermutlich mit einer gewohnt bombastischen Show - beenden. Das teilte der Veranstalter am Dienstag mit. Das Open Air steht unter dem Motto "You can't cancel Rock and Roll" und bietet unter andrem Auftritte von System of a Down, Volbeat sowie Seiler und Speer.