Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von links: Reinhold Weber, Lukas Hasitschka, Marco Wanda, Manuel Poppe, Christian Hummer beim Videodreh in Venedig © Wolfgang Seehofer

Auf dem neuen Albumcover winkt ihr lässig Richtung Fotografen. Wie am „Help“-Cover der Beatles. Musikalisch erinnert mich eure neue Scheibe aber eher an Sgt. Pepper.

MARCO WANDA: Zu den Beatles kehre ich immer wieder zurück. Ich fühle mich dieser Art Musik zu machen irgendwie sehr verwandt. Wie viel Literarisches und Lebensphilosophisches, aber auch wie viel Nonsense sich in den Texten findet, das versteh ich sehr gut. Und, dass die Akkordstrukturen und das Arrangement sich so nach der Stimme richten – da biegt und bricht sich alles und unterwirft sich der Gesangslinie. Damit kann ich als Musiker viel anfangen.

MANUEL POPPE: Wenn wir Beatleshasser in der Band hätten, würde das wohl nicht funktionieren.

Wanda: Ich finde aber, man kann diesen Einfluss schon aus früheren Arbeiten lesen.



Aber diesmal klingt das wie ein Outing. Lieder wie „Swing Shit Slideshow“ geizen nicht mit dem angesprochenen Nonsense. „Vielleicht“, „Alma“ oder „Gerda Rogers“ schreien förmlich: „Yeah, Yeah, Yeah!“.

POPPE: „Vielleicht“ hat unser Keyboarder geschrieben.

WANDA: Und „Alma“ unser Bassist, der Reinhold Weber. Das war sehr aufregend, dass die zwei plötzlich, nach einer längeren Phase der Versenkung, mit eigenen Liedern daherkamen. Bis dahin habe ich alles selbst geschrieben.



Kommen wir noch einmal kurz zum Cover zurück. Ihr seid noch immer in denselben Gewässern. Aber ihr habt einen anderen musikalischen Fahrtwind. Klingt ihr, für euch selbst, auf „Ciao“ anders als auf dem Vorgänger?

WANDA: In den Dienst der Innovation hat sich die Arbeit diesmal nicht zwingend gestellt. Das Album ist in neun Tagen in einem Haus an der tschechischen Grenze entstanden. Dieses Gemeinsame war schon einer der Schlüssel, warum das Album so klingt, wie es klingt. Dieses Zusammenleben, das wir jahrelang auf Tour hatten, das hat das erste Mal auch im Rahmen eines Albumprozesses stattgefunden. Während wir etwas eingespielt haben, hat im Hintergrund jemand Zwiebeln geschält. Da entspannt man sich irgendwie anders. Und stößt automatisch auf andere Lösungen.

POPPE: Dass man eben auch nicht nach Hause geht am Ende des Aufnahmetages, sondern zusammensitzt, Fußball schaut, Scheiße redet. Wo man im Baumhaus quasi ein Album zusammenkleistert.