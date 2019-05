Justin Bieber und Ed Sheeran veröffentlichten Single "I Don't Care"

"Bitte spielt den Song laut, tanzt, singt und lacht dazu. Und sagt es euren Müttern." So launig haben Justien Bieber und Ed Sheeran ihre gemeinsame Single beworben.

Macht gemeinsame Sache mit Justin Bieber: Ed Sheeran © Jordan Strauss/Invision/AP

Wem ein Superstar im Ohr nicht reicht,der kann hier mal reinhören: Der kanadische Popstar Justin Bieber (25) und sein britischer Kollege Ed Sheeran (28) haben am frühen Freitagmorgen ihre gemeinsame Single "I Don't Care" veröffentlicht. "Bitte spielt den Song laut, tanzt, singt und lacht dazu. Und sagt es euren Müttern", schrieb Sheeran zuvor bei Instagram.

In dem groovigen Lied singen die beiden Chartstürmer darüber, dass ihnen alles egal sei, sobald sie bei ihren Liebsten sind: "All die schlechten Dinge verschwinden. Und du gibst mir das Gefühl, dass ich vielleicht jemand bin", heißt es. Bieber und Sheeran haben schon öfter zusammengearbeitet - bei Liedern wie "Cold Water" und "Love Yourself". Für den Kanadier ist es die erste richtige Single seit vier Jahren, für Sheeran die erste neue Musik seit seinem Nummer-Eins-Album "Divide".