Umgänglich und ohne Luxus-Wünsche: Hollywood-Star Kiefer Sutherland frönt derzeit seiner Leidenschaft als Rockmusiker und reiste im Tourbus von Dornbirn nach Graz, wo er Mittwoch Abend vor rund 600 Fans im ppc aufspielt. Um noch in der Nacht – ebenfalls im rollenden Nightliner mit seiner Band – zu einem Open-Air nach Prag weiterzufahren. Einziges Begehren für das Catering hinter der Bühne: ein Grillhendl. Auch beim Termin am Nachmittag im Grazer Rathaus gab sich der 57-jährige Kanadier relaxt und gar nicht kapriziös: Er trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein und skizzierte neben der Unterschrift in Windeseile eine Filmkamera.

Eine Zeichnung von Kiefer Sutherland für das Goldene Buch © Stadt Graz/Fischer

Gedreht hat er zuletzt das Gerichtsdrama „The Caine Mutiny Court-Martial“ und die historische Serie „The First Lady“ über Eleanor Roosevelt (da spielt er den früheren US-Präsidenten), verehrt wird er vor allem für seine Rollen voller Körpereinsatz in den Kultserien „24“ und „Designated Survivor“. Musikalisch begeistern ihn etwa „Johnny Cash, Cat Stevens, Bob Dylan und Bruce Springsteen“, wie er im Gespräch mit der Kleinen Zeitung erzählte, „mich ziehen vor allem Singer-Songwriter an, die eine Geschichte zu erzählen haben“.

Sutherlands Debütalbum „Down in a Hole“ ist schon vor acht Jahren erschienen, für das er alle Songs selbst geschrieben hat. Das aktuelle Werk („Bloor Street“) datiert aus 2022. Im Titelsong ehrt der in Los Angeles und auf einer Ranch in Montana lebende Star seine Heimatstadt Toronto. Für seine Unabhängigkeit hat er sein eigenes Plattenlabel gegründet und sang sogar schon einmal ein Duett (die Ballade „Open Road“) mit Helene Fischer, nämlich 2018 in deren Fernsehshow. „Meine Lieder sind das, was einem Tagebuch am nächsten kommt. Ich kann dem Ausdruck verleihen, was mich persönlich beschäftigt und kann das mit anderen Menschen teilen“, erklärte er damals der Schlager-Queen. Sutherland ist also immer wieder für Überraschungen gut.

Mit Stadtrat Riegler, Vizebürgermeisterin Schwentner und Stadtrat Hohensinner auf dem Rathaus-Balkon © Stadt Graz/Fischer

Kiefer Sutherland posierte geduldig für die Fotografen © Foto Fischer