Dass er ein Bad Boy vor und hinter der Kamera sein kann, hat er schon mehrmals gezeigt. Auf seiner Europa-Tournee mit seiner soliden, fünfköpfigen Band ist Kiefer Sutherland aber weder Spezialagent Jack Bauer, der Attentate vereitelt und Verschwörungen aufdeckt („24“), noch Präsident der Vereinigten Staaten („Designated Survivor“). Er schlüpft in keine Rolle in diesen eineinhalb Stunden, er kann als Gitarrist, Songschreiber und Sänger ganz er selbst sein. Kiefer pur also. In Jeans und schwarzem T-Shirt.