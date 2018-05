Facebook

Ernst Molden ist heuer künstlerischer Leiter der Festwochen-Eröffnung © APA/HANS PUNZ

Eröffnung Wiener Festwochen

Im Mittelpunkt der Eröffnungsfeierlichkeiten steht heuer das Wienerische Lied in all seinen Facetten. Da Ernst Molden der künstlerische Leiter ist, kann gar nichts schiefgehen. Der geniale Musiker, Komponist, Sänger tritt u.a. mit Willi Resetarits und Voodoo Jürgens auf.

ORF 2, 21.20 Uhr

John Lennon: Live in New York City

Zwischen der Trennung der Beatles und seinem Tod im Jahr 1980 hat John Lennon nur ein Konzert in den USA gegeben – dieser hier mit der Plastic Ono Band. Ein legendärer Auftritt mit Hymnen wie „Imagine“,

„Instant Karma“ und „Power To The People“.

ARTE, 0.30 Uhr

Die Blechtrommel

Literaturverfilmungen glücken selten, diese hier von Volker Schlöndorff ist ein Glücksfall. Eine kraftvolle, sinnliche Adaptierung des Klassikers von Günter Grass. Immer wieder sehenswert.

3SAT, 23.00 Uhr

Eine Jungfrau am Haken

Für Nostalgiker und Romantiker. Die Fantasykomödie aus dem Jahr 1984 mit Tom Hanks und Daryl Hannah. So süß, dass man nach dem Genuss fast ein schlechtes Gewissen hat.

Servus TV, 22.15 Uhr