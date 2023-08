Christina Schweinberger hat Bronze im Einzelzeitfahren der Radweltmeisterschaften gewonnen. Eine Sensation, fast so groß wie der Königsetappensieg von Felix Gall bei der Tour de France. Live zu erleben war das jeweils via Eurosport, der ORF hatte keine Übertragungsrechte. Bei der Leichtathletik-WM ab 19. August ist das anders: Es gibt die Erwartung von zumindest einer Medaille durch Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger und ORF Sport+ zeigt die Bewerbe. So wie schon bei der Schwimm-WM. Die wichtigsten olympischen Weltsportarten sind also im Programm. Österreichs jüngste Raderfolge waren nicht absehbar, und Tour-Rechte sind teuer.