1.) Universum: Tierfilmer hautnah

1 Kamera einschalten nicht vergessen! Sonst wird es wohl eher schwierig, wenn man tagelang in der Natur auf eine ganz spezielle Szene wartet. Was wir vor dem Fernseher gerne vergessen, ist, dass unser Blick eigentlich jener der Kameraleute ist. Wie komplex Tierfilme sind, wie wenig vorhersehbar und wie bedingt planbar, wird hier sichtbar. In dieser Universum-Folge erzählen die Profis von ihrem Alltag – von Gewittern, einem Ballonabsturz in Indien bis hin zu putzigen Krokodilen.

20.15 Uhr, ORF 2

2.) Der Rausch

Eine Freundesrunde um die 50 fühlt sich ausgebrannt und sorgt für eher ungewöhnliche Energiezufuhr. Die These: Kann ein konstantes Level Blutalkohol die Stimmung heben? Vielfach ausgezeichnetes Exzessporträt, darunter ein Oscar, mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle.

22.50 Uhr, ARD

3.) Frauen, Fußball, Freiheit

Am Donnerstag startet in Australien die Fußball-WM der Frauen. Diese sechsteilige Dokureihe der ZDF-Auslandskorrespondenten zeigt, wie Fußball – unter anderem im Iran, Ägypten oder in den französischen Vororten – das Leben junger Frauen prägen kann.

ZDF Mediathek

4.) Die Otto-Story

Wie hat es der kleine Hamburger Modeversand OTTO geschafft, zum globalen Multiplayer aufzusteigen?

20.15 Uhr, ZDF

5.) The Bomb

Am Donnerstag startet mit „Oppenheimer“ einer der meist erwarteten Filme des Jahres. Die Doku „The Bomb“ dokumentiert die gleiche Thematik: „Das Projekt Manhattan“, das Wettrennen um die erste Atombombe. Die Produktion punktet mit restaurierten Archivaufnahmen.

Arte Mediathek

6.) Der Sommer, als ich schön wurde

Zweite Staffel der sympathischen Coming-of-Age Serie. Die junge „Belly“, ein Ferienhaus am Meer und zwei Brüder – verzwickt!

Amazon Prime