Sehr bitter“, sagt ORF-Sport-Chef Hannes Aigelsreiter über das Fehlen der ÖFB-Damen bei der am Donnerstag beginnenden Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. „Mit Österreich bei der WM wäre das Interesse noch einmal ein großes Stück größer.“ Weil die ÖFB-Elf aber im Oktober das entscheidende Spiel gegen Schottland unglücklich mit 0:1 verlor, wird Down Under ohne österreichische Beteiligung gekickt.