1.) Thementag: Der grüne Planet

Mehr Chlorophyll bekommt man heute wohl nirgendwo so geballt: Wildromantische Täler und Flüsse, aber vor allem Bäume, Bäume, Bäume! Beim heutigen Thementag geht es ab in den Wald – vom Schwarzwald bis in den Spreewald und zwischendurch gibt es noch Exkurse über Eiche, Edelkastanie, Lärche und die Linde. Gleich drei Folgen von „Unsere Wälder“ stehen am Nachmittag am Programm und danach folgt ein „Die geheimnisvolle Welt der Bäume – Naturschätze der Steiermark“.

ab 6.10 Uhr, auf 3Sat



2.) Ingeborg Bachmann

Das Österreich-Bild geht der Frage nach, welchen Einfluss die Literatur der Ausnahmeautorin Ingeborg Bachmann noch heute auf Autorinnen wie Anna Baar oder Tara Meister hat. Und wie haben sich die Bedingungen des Schreibens für Autorinnen verändert?

18.25 Uhr, ORF 2

3.) Mythos Amalfiküste

Was für eine Aussicht, was für ein Flair! Die Villa Rufolo in Ravello ist nur einer dieser fabelhaften Plätze, die die Amalfiküste so einzigartig machen. Diese Doku zeigt malerische Orte, mondäne Villen und dann und wann einen Zitronenhain. Ach, bella Italia!

Arte Mediathek



4.) Sweet Home Alabama

Reese Witherspoon in einer frühen herzerfrischenden RomComs: Als Designerin, die zu ihren Südstaaten-Wurzeln zurückkehrt.

14.25 Uhr, ORF 1

5.) Kida

Er ist aus der deutschen Film- und Serienlandschaft nicht wegzudenken: Kida Khodr Ramadan („4 Blocks“). Die dreiteilige Dokuserie zeichnet den Werdegang des in Beirut geborenen Berliners nach, der dieser Tage eine vorläufige Auszeit aus dem Filmgeschäft angekündigt hat.

ARD Mediathek

6.) Sex and the City

Vor 25 Jahren lief die Serie über das Liebesleben von vier New Yorkerinnen an. Ein Eintauchen in die Nullerjahre gefällig?

Alle sechs Staffeln auf Sky