Litvinenko

Alexander Litwinenko war im Halbschatten zu Hause. Zuerst arbeitete er für den KGB beziehungsweise den russischen FSB. Ab 2003 war er als Überläufer für den britischen Auslandsgeheimdienst MI6 tätig. 2006 starb Litwinenko, nachdem er mit radioaktivem Polonium 210 vergiftet wurde. Basierend auf dieser wahren Geschichte entstand diese vierteilige Miniserie mit David Tennant in der Hauptrolle: Im Mittelpunkt steht die Frage, wer den Mord in Auftrag gab und wer ihn ausgeführt hat.

20.15 Uhr, Puls 4

Fahndung Österreich

Zwischendurch bekommt man den Eindruck, das Fernsehprogramm ist nur noch eine Plattform des fiktiven und realen Verbrechens. Im Crime-Format von Servus geht es heute u. a. um eine Reihe an Pkw-Einbrüchen in Shoppingcentern und um Schlepperkriminalität.

20.15 Uhr, ServusTV



Milan Kundera

"Die Ironie des Seins" verweist der Untertitel des Porträts über Milan Kundera auf dessen bekanntestes Werk. Der in der Tschechoslowakei geborene und die letzten Jahre zurückgezogen lebende Autor wird in der neuen Doku in all seiner Widersprüchlichkeit gezeigt.

22.05 Uhr, Arte

Das letzte Stück Himmel

Zwei Brüder, so unterschiedlich: Anno ist positiver Lebemann, Julian ein lebensverdrossener Außenseiter. Als Julian einen depressiven Schub hat, holt ihn Anno zu sich nach München, um ihn unter seine Fittiche zu nehmen. Einfühlsam inszeniertes Drama zu schwierigem Thema.

23.10 Uhr, 3sat