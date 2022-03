"Starmania 22"Die Favoriten zeichnen sich ab

Khira Ayers: Die 19-Jährige aus Wien ist Schülerin und singt „Tell Me You Love Me“ von Demi Lovato.

Judith Lisa Bogusch: Die 21-jährige Studentin der Medienmusik wohnt in Wien und stammt aus Matrei in Osttirol. Sie performt „Keine Maschine“ von Tim Bendzko.

Stefan Eigner: Der 22-jährige Wiener ist Sänger und Karaoke-DJ. Er gibt „Shivers“ von Ed Sheeran zum Besten.

Daniel Fink: Der 26-jährige Tiroler ist Pfleger und Musiker. Er steht mit „Bilder von Dir“ von Laith Al-Deen auf der Bühne.

Martin Furtlehner: Der 24-jährige Medizinstudent und Musiker stammt aus Ardagger Stift in Niederösterreich. Sein Song ist „I Don't Want to Be“ von Gavin DeGraw.

Kevin Gratz: Der 20-jährige Einzelhandelskaufmann kommt aus Kapfenberg in der Steiermark und tritt mit „Somewhere over the Rainbow“ von Israel Kamakawiwo’ole auf.

Sebastian Holzer: Der 21-jährige Student der Gesundheits- und Krankenpflege stammt aus Payerbach in Niederösterreich und geht mit „Dance with Somebody“ von Mando Diao an den Start.

Nadja Inzko: Die 26-jährige Sozialpädagogin kommt aus Klagenfurt in Kärnten und singt „Niemand“ von Gregor Meyle.

Josef Kobinger: Der 17-jährige Schüler lebt in Neustift im Stubaital in Tirol und gibt „Father and Son“ von Cat Stevens zum Besten.

Lukas Meusburger: Der 20-jährige Student kommt aus Bizau in Vorarlberg. Sein Song ist „Rude“ von MAGIC!.

Marco Spiegl: Der 23-jährige Tiroler aus Oberperfuss ist Musiker und tritt mit „Can’t Help Falling in Love“ von Elvis Presley auf.

Valentina Thoms: Die 15-jährige Schülerin lebt in Altmünster am Traunsee und geht mit „Hand in Hand“ von Julian le Play an den Start.