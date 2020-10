Facebook

Der Hemmaberg in Kärnten: Gewinnt verborgene Mystik? © ORF

Neben der steirischen Strutzmühle, für die Andreas Kiendl als Promi-Pate in der Live-Show fungiert und dem Hemmaberg (Kärnten mit Otto Retzer), wird am Nationalfeiertag noch über diese sieben Finalisten abgestimmt: Naturpark Hohe Wand (NÖ), Kellergröppe in Raab (OÖ), Schlosspark Eisenstadt (Burgenland), Sulzbachtäler (Salzburg), Kelchsau (Tirol), Seewaldsee (Vorarlberg) und Zentralfriedhof (Wien). Televoting-Nummer: 0901 05 901 plus zweistellige Kennziffer. Zudem gibt es eine Jurywertung. „Anders als ein See oder ein Landschaftsfleck steckt hinter der alten Mühle eine Lebensgeschichte. Das macht sie einzigartig“, konstatierte der Wieser Bürgermeister Josef Waltl in einem Gespräch mit der Kleinen Zeitung nach der Nominierung des Kleinods im Tal der Weißen Sulm. Gewässer hatten bei der ORF-Show ja stets die Nase vorn, 2019 gewann der Lünersee in Vorarlberg. Bei der Premiere 2014 der Grüne See in Tragöß.