Ein Werbefilm für einen Urlaub in Österreich war am Donnerstagabend der Hintergrund von Marcel Hirschers erstem Auftritt als TV-Moderator. Während die TV-Produktion konventionell blieb, setzte Hirscher auf seine Stärken. Mehr als 1,1 Millionen Österreicher sahen zu.

Gelassen, bodenständig und konzentriert: Marcel Hirscher wagte sich ins Fernsehen. © (c) ORF (Thomas Ramstorfer)

"Viele von euch werden sich jetzt fragen, warum ich das jetzt mache", lautete am Donnerstagabend der erste erste Satz des Marcel Hirscher in der ORF-Produktion "Ein Sommer in Österreich". Es ist Hirschers Debüt als ORF-Moderator und das in einem mit großer Kurzfristigkeit und unter den prekären Drehverhältnissen der Coronakrise realisiertem TV-Projekt. Dem ist Respekt zu zollen, denn echte Neuproduktionen sind dieser Tage absolute Mangelware im Fernsehen. Dennoch: Eine überzeugende Antwort auf die von Hirscher eingangs gestellte Frage, lieferte die 90-minütige Urlaubsempfehlung für Österreich nicht.