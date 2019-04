Facebook

Sylvia Saringer mit Johannes Voggenhuber. © ATV

Drei Wochen vor der EU-Wahl unterzieht ATV-Moderatorin Sylvia Saringer die österreichischen Spitzenkandidaten einem Realitätscheck. Das Konzept besteht wie in der Vergangenheit aus einer Kombination aus Wahlkampfbegleitung und Interview: In Folge eins (ATV, Samstag, 19.40 Uhr) geht sie mit Grünen-Kandidat Werner Kogler auf einen Grazer Bauernmarkt und besucht Johannes Voggenhuber in der Wahlkampfzentrale der Liste Jetzt.

Die weiteren Termine von „ATV Meine Wahl – Reality Check“

04. Mai, um 19.40 Uhr: NEOS

11. Mai, um 19.40 Uhr: SPÖ

18. Mai, um 19.40 Uhr: FPÖ

22. Mai, um 19.40 Uhr: ÖVP