Armin Wolf ist "Journalist des Jahres" © APA/dpa/Christophe Gateau (Christophe Gateau)

Es sind aufregende und schnelllebige Zeiten, gerade im Journalismus: Niemand weiß das besser als der ZiB2-Anchorman Armin Wolf. Täglich mitten im Weltgeschehen und immer ein „unverzichtbarer, weil kompromissloser Frager“, so die Leser des Branchenmagazins "Der Journalist". Bereits zum 15. Mal ermittelte das Magazin die Besten der Branche. Die wichtigste Kategorie "Journalist des Jahres" kann Armin Wolf heuer für sich verbuchen. Wie überhaupt der ORF in diesem Jahr die meisten Sieger in den jeweiligen Kategorien stellt und sich damit auch den Titel als "Redaktion des Jahres", gefolgt von "Die Presse", holt.

Zur Chefredakteurin des Jahres wurde Corinna Milborn (Puls 4) gewählt. Auch in der Kategorie "Innenpolitik" holte sich Armin Wolf den ersten Platz. Im Bereich "Investigation" konnte Michael Nikbakhsh vom Profil punkten. Kulturjournalisten des Jahres wurden Clarissa Stadler vom ORF und Thomas Kramar ("Die Presse"). In der Kategorie "Außenpolitik/EU" wurde der ehemalige "Journalist des Jahres" Karim El-Gawhary (ORF/Die Presse) gewählt. Kleine Zeitung stellt mit Andrea Bergmann die Kärntner Journalistin des Jahres.

Weitere PreisträgerInnen:

Wirtschaft: Renate Graber, Der Standard

Medien: Harald Fidler, Der Standard

Wissenschaft: Barbara Daser, ORF

Sport: Alina Zellhofer, ORF

Unterhaltung: Hanno Settele, ORF

Regionales/Chronik: Petra Pichler, ORF

Foto: Matthias Cremer, Der Standard

Aufgefallen: Melisa Erkurt, "Biber mit scharf"

