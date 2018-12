Heute im TV"Tatort" aus Ludwigshafen: Killerdrohnen und Kriegstraumata

Große Weltpolitik in der kleinen Provinz: Moderne Kriegsführung mit Drohnen fordert ihre Opfer? Lena Odenthal muss einen Mord aufklären und gleichzeitig einen Anschlag verhindern. Ein bisschen viel für 90 Minuten. Heute um 20.15 Uhr, im ORF und der ARD.

Der Oberstaatsanwalt (Max Tidof) und die Kommissarin (Ulrike Folkerts) krachen im neuen Tatort aneinander © ORF

"Vom Himmel hoch" heißt der neue "Tatort" aus Ludwigshafen und das bedeutet in diesem Fall nichts Gutes. Ein Psychiater wird tot in seiner Praxis aufgefunden. Erschlagen. Sein Spezialgebiet: Kriegstraumata. Das Brisante: Zu ihm kamen sowohl zivile Opfer, Bundeswehrsoldaten als auch Angehörige der US-Militärbasis Ramstein. Sie sind so etwas wie der übrig gelassene Kreis der Opfer der modernen, globalen Kriegsführung.

