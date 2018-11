ORF-Dreiteiler"Erbe Österreich": Wer für Sisi und Franz arbeitete

Facebook

Goldener Adler auf dem Dach der Hofburg © ORF

In seiner neuen Reihe möchte der Spartensender für Kultur, Geschichte und Information des ORF nicht zeigen, wie die k.-u.-k.-Monarchie zerbrach, sondern man blendet mit dieser Dokureihe in die Zeiten, als sie noch funktionierte. Der erste Film beginnt in Form eines Einkaufsbummels von Sisi und Kaiser Franz Joseph und blättert dann in den Annalen einiger berühmter Häuser. „Es gab ungefähr 600 k.-u-.k.-Hoflieferanten“, sagt Gestalter Kurt Mayer, „und diese Firmen erhielten auch intime Einblicke ins Kaiserhaus, das natürlich die Einkaufsbedingungen diktierte. Die Anforderungen waren hoch. Man suchte nur die Besten.