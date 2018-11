Facebook

Jerome Boateng © Getty Images for FC Bayern

Da staunten die Besucher eines Spätis in Berlin nicht schlecht: Vergangenen Samstag stand hinter der Theke eines der beliebten Greißler-Geschäfte niemand Geringerer als Jérôme Boateng, Fußballspieler bei Bayern München. Dass der Innenverteidiger neuerdings Zusatzjobs zu verrichten hat, ist bei seinem Salär eher unwahrscheinlich, vielmehr ging der 30-Jährige in die Offensive: Boateng ist Kurator und Mentor eines Magazins, das künftig sechs Mal jährlich erscheinen soll. Wer an Fußball denkt, hat sich selbst schon ins Abseits gestellt, denn Sport findet man in „BOA“ wenig bis gar nicht, außer man definiert Shoppen als neue Spielart urbaner Sportlichkeit.



Es ist schon einen bisschen paradox, aber passt zur Zeit: Endlich brauchen genervte Kids nicht mehr die Augen überdrehen, wenn sich irgendjemand über 40 nach der Bedeutung von „diesem Instagram“ erkundigt. Jetzt reicht ein Printmagazin, um einen Social-Media-Kanal zu erklären. Jérôme Boateng nennt das: meinen Club. Wer ist dort willkommen? „Menschen mit Stil, die etwas zu sagen haben, die mich prägen, begeistern, inspirieren und auch nachdenklich machen“, so der 30-Jährige im Vorwort. Geworden ist es ein Hochglanzmagazin, das die Essenz der jungen urbanen, globalen Lebenswelt abbildet: Individualität, Diversität, Geschichten von Aufsteigern und Aussteigern, von Hypes, Hip-Hop und vor allem von Fashion. Es ist ein Lifestyle, der mit all seinen unendlichen Weiten auf Instagram seine Heimat gefunden hat.

