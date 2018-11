Facebook

Stefan Gehrer füllt derzeit interimistisch die Lücke von Rainer Hazivar und war bisher vorwiegend bei der ZIB um 13 Uhr im Einsatz © ORF

Die Gerüchteküche auf dem Küniglberg brodelt: Wer hat bei den Testaufnahmen am besten abgeschnitten, um ins Quoten-Flaggschiff „Zeit im Bild“ (19.30 Uhr) aufzurücken oder überhaupt neu zur ZiB-Familie von ORF 2 zu stoßen? Denn die Castings, die von der Medienforschung nun ausgewertet und einem Testpublikum vorgeführt werden, haben sowohl ZiB-Kenner wie Stefan Gehrer als auch potenzielle Kandidaten aus anderen Abteilungen des Hauses absolviert: Peter Schneeberger von der Kultur-Abteilung etwa, der sich nicht nur mit seinen Live-Einstiegen nach Opern und Theaterpremieren einen Namen gemacht hat. Die Neuaufstellung der ZiB-Familie wurde durch zwei Abgänge ausgelöst: Rainer Hazivar wechselte mit November zu den Ö-1-Journalen, Birgit Fenderl ist nach 25 Jahren in der ZiB (meist um 13 Uhr) ab 2019 eine Gastgeberin im neuen Live-Vorabendmagazin „Studio 2“ um 17.30 Uhr.

Von der Kultur zur ZiB-Familie? Peter Scneeberger Foto © ORF

Dem Vernehmen nach will Matthias Schrom, der seit dem Frühjahr als Chefredakteur von ORF 2 die Information verantwortet, verstärkt ein „Star-Prinzip“ nach dem Anchorman-Muster in den USA etablieren. Bedeutet: Die Zahl der Info-Gesichter reduzieren, der Zuschauer soll Verlässlichkeit und vertraute Gesichter wiederfinden. Wer um 13 Uhr moderiert, könnte auch um 19.30 Uhr das Publikum begrüßen. Das gilt ebenso für die „Pressestunde“ am Sonntag, wo derzeit an die 20 ORF-Moderatoren alternierend im Einsatz sind. Das werden 2019 nur noch halb so viele sein – darunter Hans Bürger und Robert Stoppacher.

Bei den möglichen neuen Damen für die „Zeit im Bild“ fällt oft ein Name aus dem Landesstudio Niederösterreich: Claudia Schubert soll beim Abtesten der Probeaufnahmen sehr gut abgeschnitten haben. Kommt sie, muss freilich Susanne Höggerl weichen. Ebenfalls aus dem Landesstudio wurde Margit Laufer gecastet.

Fix ist, dass Tarek Leitner und Nadja Bernhard weiterhin das Haupt-Paar der ZiB bilden. Montags wurde der urlaubende Leitner von Stefan Gehrer vertreten. Der Tiroler ist „interimistisch die Vertretung“, so die ORF-Pressestelle, bis der Platz von Hazivar offiziell neu besetzt sei. Rund um die Programmpräsentation der TV-Saison 2019 am 22. November wird die Verkündung der neuen ZiB-Gesichter erwartet.

Gute Chancen: Claudia Schubert (Landesstudio NÖ) © ORF

