Komödie YouTube plant Serie mit Kirsten Dunst und George Clooney

George Clooney © APA/AFP/VALERIE MACON

Die Videoplattform "YouTube Premium" hat eine Komödie mit George Clooney und Kirsten Dunst in Auftrag gegeben. Die Serie "mit sehr schwarzem Humor" soll von den beiden Hollywood-Stars auch koproduziert werden, wie es in einer Aussendung heißt.

Mit diesem hochkarätigen Deal demonstriert die Google-Videoplattform, dass sie neben großen Anbietern wie Netflix, Amazon und Hulu im Streaming-Markt mitmischen möchte. Die Serie mit dem Titel "On Becoming a God in Central Florida" wurde für das kommende Jahr angekündigt und dreht sich um eine junge Frau in den 1990er-Jahren, die sich dem Kult rund um Unternehmertum und der Verfolgung des Amerikanischen Traums verschrieben hat.