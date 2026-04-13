Der Blutmond hängt ordentlich tief über Wien. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Omen? Dem gnädigen Herrn im weißen Anzug ist’s wurscht (ohne Semmel), denn er sitzt auf einer Bombe. Die wird entschärft, sein Ableben war aber auch nur aufgeschoben: Seine schöne Leich, die kurvt am nächsten Tag im Fiaker durch Wien. „Bombe, Giftmord, Uno und die schöne Fremde, das klingt ja wie James Bond“, ist die messerscharfe Analyse von Inspektor Felix Burger (Ferdinand Seebacher). Der ist in der Neuauflage der Streber-Cop neben Lässig-Cop Max Steiner (Maximilian Brückner) und Top-Cop, Kuschelbär und ein bissl ein Hauch von Werwolf, Rex.

Die Neuauflage ist kein unlösbarer Fall: Es ist ein Hauch von „Rosenheim Cops“ darin enthalten, aber mit stark erhöhtem Tieranteil und schönerer Gegend – ein fixes Team ohne zu viel Ecken und Kanten, es gibt keine Grauslichkeiten und es darf zwischendurch gerne mal menscheln. Auch wenn die Chemie im Team stimmt, aber bei der Spielfilmlänge zahlt es sich dann schon. Gerne könnte man den einen oder anderen Dialog völlig schmerzbefreit streichen. Und falls wer fragt: Es hundelt nicht, der Rex ist nämlich wasserscheu.