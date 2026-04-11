Der ORF ist auf den Hund gekommen und belebt die Kultserie „Kommissar Rex“ neu. Auch in den neuen Folgen steht der clevere Schäferhund Rex im Mittelpunkt, der seinem Herrchen in Wien hilft, Kriminalfälle zu lösen und keiner Wurstsemmel widerstehen kann. Das Comeback der Kultserie, die von 1994 bis 2004 mit großem Erfolg lief und in zahlreiche Länder verkauft wurde, startet Montag um 20.15 Uhr in ORF 1.

Spürnasen unter sich: Rex und Maximilian Brückner © ORF

Legendäres Duo: Tobias Moretti und Rex © ORF/Ali Schafler