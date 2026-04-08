„Na, sind S‘ nervös, Frau Rogers?“, fragte ein spitzbübischer Oliver Baier im April 1991 die Astrologin, als die „Sternstunden“ auf Ö3 aus der Taufe gehoben wurden. War sie – und hatte Angst, keinen Ton heraus zu bekommen. Das gab sich schnell und nach wie vor steht Gerda Rogers jeden Sonntag live im Studio. Daher werden Urlaube auch nur von Montag bis Samstag gebucht. Ausnahmen: Wenn Events wie das Donauinselfest eine Sonderprogrammierung erfordern oder der Heilige Abend oder Christtag auf einen Sonntag fällt, aber selbst am Ostersonntag schaute die 84-Jährige für die Hörer in die Sterne. „Derzeit werde ich mehr nach beruflichen Aussichten und wirtschaftlichen Perspektiven als nach Liebesdingen gefragt“, erzählt sie.

Astrologin, Radiomoderatorin und Autorin Gerda Rogers © IMAGO

Rund 1800 Sendungen liegen hinter ihr, ehemalige Moderatoren wie Peter L. Eppinger stellen sich am 10. April als Gratulanten ein, wenn im Ö3-„Wecker“ ab 7.30 Uhr auf 35 Jahre „Sternstunden“ angestoßen wird. Ab acht Uhr bestreitet Rogers den „Freaky Friday“ eine Stunde lang mit ihrer persönlichen Playlist. Seit nunmehr elf Jahren ist Moderatorin Sylvia Graf ihre Wegbegleiterin bei der beliebten Horoskop-Sendung über Aszendenten, Herrscherplaneten und Glückskinder.

Harmonie: mit Moderatorin Sylvia Graf im Ö3-Studio © Ö3

„Die ,Sternstunden‘ haben mein Leben nicht nur verändert, sie sind auch ein wesentlicher Bestandteil davon geworden“, sagt Rogers. Eigentlich wollte die Mutter eines Gymnasiallehrers Modedesignerin werden, aber „immer mehr Menschen haben mich nach Horoskopen gefragt, als ich das noch als Hobby betrieben habe. Es war wohl meine Berufung.“

Ein Bild aus den Anfängen bei Ö3 © Ö3

Gerda Rogers mit Manager Clemens Trischler © Monika Fellner