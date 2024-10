Vn der Krimi-Autorin über eine Geigerin und einen Popsänger bis zur Kicker-Legende reicht die Bandbreite der Promi-Juroren, die zu 50 Prozent die Wertung bei der 11. Ausgabe von „9 Plätze – 9 Schätze“ bestimmen. Martina Parker, Oliver Baier, Lidia Baich, Thorsteinn Einarsson, Hans Krankl, Kristina Sprenger und drei weitere Promis verteilen Punkte, bevor das ORF-Publikum via Televoting seine Stimmen abgeben kann. Etwa für einen Leuchtturm (Burgenland), ein steirisches Naturjuwel mit sagenhafter Vergangenheit, eine historische Burgenstadt in Kärnten, eine Salzburger Schlucht oder die Kellergasse in Wien.