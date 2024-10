Tandaradei, tandaradei! Die Burgenstadt Friesach geht am Nationalfeiertag in der ORF-Sendung „9 Plätze - 9 Schätze“ ins Rennen. Friesach ist Mittelalter. Wenn man alles Wissen vom Leben in jener „dunklen Zeit“ beiseite legt und sich gänzlich romantisch gibt, dann überschneiden sich in der Burgenstadt Wunsch und Wirklichkeit am ehesten. Einmal Ritter sein, Gräfin oder Minnesänger. Vom Petersberg Walther von der Vogelweides „Under der Linden“ über das rot getünchte Dächermeer schmettern: „Tandaradei! Seht, wie rôt mir ist der munt.“