Carina mit C, das ist wichtig. Sonst seid ihr gleich unten durch“, warnt Tina Ritschl schmunzelnd jene drei Männer, die am idyllischen Panoramasteg im Sausal gerade ein Gedicht auf eine Schriftrolle schreiben. Adressatin ist besagte Carina, eine Frau, die sie noch nicht zu Gesicht bekommen haben, weil sie durch eine Wand abgeschirmt ist: Die Single-Frau aus der Südsteiermark sitzt vorne am Beifahrersitz, auf der Rückbank des Elektro-Bullis nehmen die drei Anwärter Robert, Christian und Danijel Platz und beantworten Carinas Fragen. Nur einer der Herren sollte am Ende das Glück haben, sie bei einem Date besser kennenzulernen: „Hier ist Ihr Herzblatt!“

Mit dem „Herzblatt Taxi“ holt der ORF eines der erfolgreichsten Kuppelformate des deutschsprachigen Fernsehens zurück, gestern war man für Dreharbeiten im Bezirk Leibnitz in der Steiermark unterwegs. In Ostösterreich war man bereits, als Nächstes steht neben einem Graz-Drehtag Kuppelfahrten in Kärnten auf der Drehliste. Für alle Orte werden aktuell noch Kandidaten und Kandidatinnen gesucht. Bewerbungen unter tv.orf.at/herzblatttaxi.

Multitaskingspezialistin Tina Ritschl

Mitbringen sollten sie „Neugier, eine gewisse Offenheit und auch eine Freude daran, etwas Neues auszuprobieren“, erzählt „Taxifahrerin“ Ritschl, die bei ihren amourösen Herzblatt-Fahrten durch die neun Bundesländer gleich drei Heimspiele hat. Die Mutter aus Vorarlberg, der Vater aus Niederösterreich und die Ö3-Moderatorin („Frag das ganze Land“) selbst ist in Wien aufgewachsen. „Fahren, unterhalten, verkuppeln und den Anweisungen der Regie folgen“, erzählt die fröhliche 34-Jährige, warum dieses Unterfangen – ihr Fernsehdebüt – auch für sie ein ordentliches Abenteuer ist.

Der Hauptfokus der neun Folgen, die nach dem Jahreswechsel in ORF 1 zu sehen sein werden, liegt freilich auf den Singles. Die sympathische Kandidatin Carina erzählte beim Dreh von den speziellen Herausforderungen dieses Blindflugs: Beim einen klingt die Stimme spannender, beim anderen die Antworten. Am Online-Markt habe sie „schon ziemlich alle Apps durchprobiert“, so kam sie auf das Datingformat: „Ich bin ein spontaner Mensch und gerne unter Leuten. Schau ma, vielleicht ist ja wer Passender dabei“, ließ sie sich auf das Abenteuer ein.