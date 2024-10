Produziert ein Streaming-Gigant wie Netflix laufend Reality-Serien wie „Too Hot To Handle“ oder „Liebe auf den ersten Blick“, zielt er damit auf ein junges Publikum ab. „Man kann sein Hirn ausschalten, sich darüber aufregen oder mitfiebern, es ist einfach unterhaltsam“, erklärt eine Konsumentin dieser Formate. ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz will dieses Feld nicht der Konkurrenz überlassen und arbeitet mit ihrem Team an der Rückkehr von Reality-TV im ORF. „Taxi Orange“ und „Expedition Robinson“ waren vorgestern, voraussichtlich ab März 2025 will man mit „Willst Du mit mir gehen?“ die Anhänger dieses Unterhaltungsgenres mit einem öffentlich-rechtlichen Anspruch zu ORF On locken.

Auf dem Aufstieg zu einer Alm trifft pro Folge ein Herzbube oder eine Herzdame immer wieder mögliche Flirts, er oder sie muss sich entscheiden, ob die titelgebende Frage gestellt wird. Das kann bei einer Brettljause sein oder auf einem idyllischen Plätzchen in filmreifer ländlicher Kulisse, die an „Bauer sucht Frau“ erinnern mag.

Ist die Almhütte vom potenziellen Paar erreicht, bleiben die Kameras dabei und dokumentieren das Geschehen. Und zwar von einer neuen Moderatorin. Es ist keine Ö3-Stimme wie bei der bereits angekündigten Wiederbelebung von „Herzblatt“ (Tina Ritschl von Ö3 wird „Herzblatt-Taxi“ präsentieren), sondern ein dem ORF-Publikum noch völlig unbekanntes Gesicht.

„Man kann ja keine Talente züchten, man muss sie finden. Und wir strecken unsere Fühler aus“, hatte ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz in einem Interview mit der Kleinen Zeitung im Spätfrühjahr angekündigt – auf die Frage, ob neue Moderatoren für Unterhaltungssendungen in Sicht seien.

Die 32-jährige Kärntnerin Michelle Pippan aus Techelsberg am Wörthersee wurde von der Fernsehmacherin auf dem Portal hektar.com entdeckt, das in die Welt des Landlebens eintaucht. Dort moderiert Pippan etwa Reportagen über einen Marderjagdverein oder Christbaum-Bauern oder macht bei einer Bergrettungsübung mit. Hier ein Video:

Ein Kuppel-Klassiker

Die Aufzeichnungen für „Willst du mit mir gehen?“ sind schon im Laufen; die Programmneuerung soll donnerstags im linearen ORF laufen, und dann vor allem bei den Streaming-Abrufen punkten. Beim neu aufgelegten Kuppel-Klassiker „Herzblatt-Taxi“, der im Jänner 2025 startet, nehmen drei Dating-Partnerinnen oder -Partner im hinteren Teil eines E-Busses Platz, wo sie durch eine Trennwand von dem Kandidaten oder der Kandidatin im Vorderbereich getrennt sind.

Wie einst bei Rudi Carrell, Rainhard Fendrich &Co. zeigt sie durch persönliche Fragen, wo die Funken sprühen. Am Ende folgt der berühmte Satz „Wer soll denn dein Herzblatt sein?“, auf den ein Date in romantischer Kulisse folgt. Bewerbungen sind unter tv.orf.at/herzblatttaxi möglich.