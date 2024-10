„Dem ORF ging es nicht um die Künstler, sondern nur ums Erzielen einer guten Quote!“ Ein klares Resümee der Salzburger Musikerin Anna Buchegger, die im Mai 2021 das Revival von „Starmania“ gewonnen hat. Während es bei den vier vorangegangenen Staffeln (zwischen 2002 und 2009) einen Plattenvertrag für die Sieger gab oder in anderen Castingformaten der besten Stimme eine schöne Geldsumme winkte, wurde Anna vom ORF mit einem feuchten Händedruck, einem Blumenstrauß und einer uninspirierten Trophäe verabschiedet. „Ich bekam einen besseren Einblick in die Strukturen des Showbusiness und habe viel über mich selbst gelernt“, zählt die 25-Jährige die positiven Seiten an der TV-Erfahrung auf.

Anna Buchegger im Mai 2021, als sie zur Siegerin von „Starmania 21" gekürt wurde © APA

Mehr als drei Jahre hat sie sich für ihr Debütalbum Zeit gelassen; einerseits musste es ja erst einmal mit dem passenden Produzenten finanziert werden, nachdem es vom ORF keine Prämie gegeben hatte. Andererseits galt es einen eigenen Stil zu finden. „Windschatten“, ab heute erhältlich, ist ein mutiges Album geworden, das ohne kommerzielle Hintergedanken musikalische Volkskultur mit heutigem, urban-elektronischen Popsound verbindet. Eine neue Vermischung von alpenländischer Folklore mit modernem Sound.

Dass die im Tennengau aufgewachsene „Starmania“-Siegerin im Salzburger Dialekt singt, lag beim Genre des Albums auf der Hand. Obwohl sie damit gehadert hat. „Ich habe lange überlegt, welche Sprache es werden soll“, gesteht die Musikerin aus Abtenau, die Gesangspädagogik in Wien studiert hat, wo sie seit nunmehr sieben Jahren lebt.

Diese Mundart-Texte – u. a. über die Themen Pflege, Frauen in der Kulturbranche oder das „Vaterland“ – stammen alle aus der eigenen Feder. „Ich habe eine Leidenschaft für Volksmusik und Tradition. Ich will das aber mitgestalten – und das beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung“, erklärt Buchegger, die als Vierjährige ein Hackbrett bekam. „Jeder in unserer Familie durfte sich das Instrument selbst aussuchen und ich wollte das größte“, lacht sie. In Produzent David Raddish, der etwa schon mit Ina Regen gearbeitet hat, fand sie den passenden musikalischen Partner, „wo die Chemie stimmt“, wie sie sagt.

Sängerin und Songschreiberin Anna Buchegger aus Abtenau © APA/Hochmuth

Live: Im Vorprogramm von Granada am 25. Oktober im Orpheum Graz. Am 26. Oktober gibt es die Albumrelease-Show im Konzerthaus Wien. „Windschatten“ gibt es digital und auf Vinyl.

www.annabuchegger.com