„Nach dem eher wenig erfolgreichen Auftritt von Kaleen im letzten Jahr, soll der ORF wieder auf eine Pop-Sängerin setzen wollen: Valerie Huber“, meldeten „Heute“-Insider auf der Homepage des Boulevardmediums. Die 28-Jährige hatte zwar Interesse gezeigt, wie die Kleine Zeitung im Juli vermeldet hat, musste aber im August dem ORF-Scout Eberhard Forcher eine Absage für das Songwriting-Camp geben, da sie als Schauspielerin bis Mitte 2025 mit zu vielen Projekten eingedeckt ist. Als Sängerin nennt sie sich Valeh; die Ex-Verlobte von Paul Pizzera hat kürzlich nach „Hell“ ihre zweite Single „Gone With The Wind“ veröffentlicht.

Für 2026 hat Paul Pizzera mit seinem „Aut of Orda“-Projekt (derzeit ein Duo) jedenfalls einmal mehr Interesse für den ESC 2026 in einem Gespräch mit der Kleinen Zeitung gezeigt. 2025 ist durch andere Verpflichtungen nicht machbar. Im Jänner erscheint mit „Für alle“ die nächste „Aut of Orda“-Single. Schon morgen, am 4. Oktober wird auf Ö3 die neue Single von Pizzera & Jaus aus der Taufe gehoben: „Zirkusprinz“ (im Wecker gegen 6.40 Uhr bei Robert Kratky).

Der ORF testet in den nächsten Wochen die finalen Kandidaten für den ESC in Basel bei Live-Castings ab. Sieben Acts haben es in die letzte Runde geschafft; darunter Philip Piller („Starmania“, „Die große Chance“), der – wie bereits berichtet – am Songwriting-Camp teilgenommen hat.