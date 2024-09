Johanna Setzer wurde spät Mama. Nämlich mit 39 Jahren. Dass sie danach noch einmal schwanger werden würde, dachte sie eigentlich nicht. Dennoch passierte es. Ihre beiden Buben sind aber nicht die einzigen Kinder der TV-Moderatorin, mit ihrem Lebensgefährten, dem Anwalt Nikolaus Rast, hat sie auch - und zwar schon länger - noch zwei „Bonuskinder“ - es ist also viel los zu Hause. Am 23. September kehrt sie nach 15 Monaten Babypause wieder auf die Cafè Puls TV-Couch zurück, zum beliebtesten Frühstücksformat des Landes. Im fair&female Podcast spricht sie darüber, warum es ihr so wichtig war, für die Kamera wieder fit auch im körperlichen Sinn zu werden, auch von schlimmen Beleidigungen auf Social Media und von Eskalationen, die mit Stalkern, Sexismus und Hass zu tun hatten. Johanna Setzer (44) ist auch schon lange mit Cafè Puls verschmolzen, denn vor 20 Jahren, als das Format gestartet wurde, war sie ebenfalls bereits mit dabei. Wie es dazu kam und wie viel Zufall hier mit im Spiel war, erzählt sie ebenfalls im Podcast.

Selfie-Zeit: Johanna Setzer beim Podcast fair&female mit Barbara Haas © Johanna Setzer

Johanna Setzer über Stalker, Sexismus und den Zufall