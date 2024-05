Vom nördlichsten bis zum südlichsten Platz der Europäischen Union, das will Puls4-Moderator Florian Danner (40) in einer ambitionierten Öffi-Reise noch bis zur EU-Wahl am 9. Juni schaffen. Gestartet wird heute, am 27. Mai. Ob das nur mit Zug, Bus und Fähren gelingt? „Manches ist natürlich planbar, aber ich denke, je südlicher wir kommen, desto mehr Flexibilität werden wir zeigen müssen“, so der Journalist, der schon mehrere Wahl-Wanderungen in den letzten Jahren absolviert hat, wie etwa eine durch Österreich und eine auch in den USA. Und weil viel mit dem Zug gefahren wird, machen Danner und sein Team um ein Land sogar absichtlich einen Bogen. „Deutschland vermeiden wir, denn da scheinen die Züge ja aktuell wirklich nicht sehr zuverlässig“, sagt der Moderator, und man hört den spöttischen Unterton.

Zwischen Minusgraden und Sommer

Gestartet wird am 27. Mai in Lappland, genauer gesagt in Nuorgam, das ist der nördlichste Punkt der EU und sehr abgeschieden. „Dort gibt es nichts, kein Hotel und eigentlich auch nur drei verstreute Bauernhöfe oder dort vielleicht eher Fischfarmen, ich weiß es noch nicht genau, was uns erwartet“, so Danner. Auch wettermäßig kann es überraschend werden, in Lappland sind nachts noch Temperaturen unter dem Gefrierpunkt möglich, in Griechenland hingegen ist bereits Sommer. Aber warum macht er das Alles? Es geht um ein Stimmungsbild jener Menschen, die in der EU leben, um deren Sichtweise, um zu zeigen, wie unterschiedlich die EU ist, aber auch in welchen Bereichen man am besten zusammenarbeitet.

Fragen, die Danner interessieren: Wie gehen die Finnen im Alltag mit ihrem ungeliebten Nachbarn direkt an der Grenze zu Russland um? Wird die EU-Wahl in Ungarn zu einer Abrechnung mit Premier Viktor Orban nach dessen Rekordinflation? Wie sind Rumänien und Bulgarien durch das rot-weiß-rote Einreise-Veto auf Österreich zu sprechen? Oder ist in Griechenland die Lebensfreude nach den harten Sparjahren durch den Fast-Staatsbankrott wieder zurückgekehrt?

Und auf einen Tag freut sich Florian Danner schon ganz besonders, denn er wird auch seinen 41. Geburtstag, am 3. Juni, auf dieser Reise feiern. „Vermutlich im Bus, irgendwo zwischen Bukarest und Sofia“, lacht der gebürtige Oberösterreicher.

Die Reise, die Stationen und Gespräche werden auf Puls4 zu sehen sein. Täglich in „Café Puls“ ab 5:30 Uhr und ganztägig auf Puls 24, puls24.at sowie auf Joyn.