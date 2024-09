Die nagelneue orange Motorsäge stolz in Händen haltend, im Ringelspiel durch die Luft fliegen oder in der vor wenigen Minuten zuvor vorgestellten Auto-Weltneuheit hinter dem Steuer Platz nehmen. Der Gady Markt in Lebring-St. Margarethen ist Kult, angesiedelt zwischen PS, Kulinarik und allem, was zu einem Jahrmarkt dazugehört. „Die Stimmung passt, der Vergnügungspark rennt, die ersten Würstel sind gebraten, vielleicht gibt es schon einen Autokaufvertrag und ziemlich sicher einen von der Landmaschine“, begrüßte Hausherr Philipp Gady mit einem Schmunzeln bei herrlichstem Spätsommerwetter. Nach dem regnerischen Markt im Frühjahr wollten sich das viele nicht entgehen lassen, in Vorwahlzeiten auch nicht Politik: Landeshauptmann Christopher Drexler vollzog am Nachmittag den traditionellen Bieranstich.