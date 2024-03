Beim Kindertrachtentreffen im Rahmen des 114. Gady Markts in Lebring haben am vergangenen Wochenende die Narzissenhoheiten Michaela Ertlschweiger und Celin Pichler nicht nur einen königlichen Auftritt hingelegt. Es war gleichzeitig auch der Auftakt für die Suche nach den Nachfolgerinnen der aktuellen Königin und ihrer Prinzessinnen.

Bis 28. April können die Bewerbungen per E-Mail an mail@narzissenfest.at, postalisch beim Narzissenfestverein, Pratergasse 388, 8990 Bad Aussee, per Telefon unter +43 3622 52273 oder auf der Website unter www.narzissenfest.at/bewerbung abgegeben werden. Die Auswahl der Bewerberinnen findet am 4. Mai im Mondi Ressort Grundlsee statt. Gefragt sind dann Ausstrahlung, Schlagfertigkeit, Wortgewandtheit, Gelassenheit sowie Liebe zur Tracht und zum Ausseerland-Salzkammergut.