Nun ist es offiziell: das Ö3-Weihnachtswunder will auch in diesem Jahr tausende Besucher zu der allbekannten Wunschhütte locken und Spenden für den guten Zweck sammeln. Seit Jahren tourt eine Delegation des Radiosenders durch Österreich und sammelt kurz vor dem Weihnachtsfest Geld für den „Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds“.

Neues Moderatoren-Team

In diesem Jahr wird das 11. Weihnachtswunder in Wiener Neustadt, Niederösterreich, über die Bühne gehen. Das verraten die Moderatoren am Freitagvormittag. Zusätzlich zum neuen Standort hat man sich auch neue Stimmen an Bord geholt. Neben Philipp Hansa, Tina Ritschl und Sylvia Graf, wird auch der Ö3-Mikromann Tom Walek vor der Wunschhütte im Einsatz sein.

Wie der Sender bekannt gibt, wird das gläserne Studio vom 19. bis 24. Dezember am Hauptplatz in Wiener Neustadt stehen. Das Moderationsteam wird wie gewohnt 120 Stunden am Stück moderieren, um Spenden zu sammeln. In den vergangenen Jahren stellten sich Größen wie Robert Kratky oder Andi Knoll in den Dienst der guten Sache.

Ö3-Senderchef Michael Pauser: „Das Ö3-Weihnachtswunder zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie stark der Zusammenhalt in Österreich ist. Es ist ein einzigartiges Spendenfest, bei dem die Ö3-Gemeinde zusammenkommt, um gemeinsam Großes zu bewirken. Ö3 verbindet und schafft eine Plattform, auf der Solidarität und Hilfsbereitschaft im Mittelpunkt stehen. Diese besondere Aktion zeigt, dass wir alle gemeinsam einen Unterschied machen können - und das erfüllt uns mit Stolz und Freude. Wiener Neustadt, wir kommen!“