Spende statt Weihnachtsfeier: Unternehmer unterstützt das PSZ Voitsberg

Schlosser Christian Berchtold aus Voitsberg übergab dem Psychosozialen Zentrum in Voitsberg einen Scheck in Höhe von 1000 Euro. Damit wird Überbrückungshilfe für Menschen in Notsituationen geleistet.