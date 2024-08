Für Giulia Siegel ist das RTL-„Sommerdschungelcamp“ vorbei. Mit sieben zu eins Stimmen entschieden sich die anderen Kandidaten in der am Sonntag auf RTL+ veröffentlichten Folge von „Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden“ deutlich gegen die Tochter von Komponist Ralph Siegel - und für Reality-Star Gigi Birofio (25).

Die beiden waren zu Auszugskandidaten geworden, weil sie in der vorherigen Folge an ihrer Essensprüfung gescheitert waren und es ihnen nicht gelungen war, ein Spießbockherz (Siegel) beziehungsweise eine Vogelspinne in Gelatine (Birofio) restlos herunterzuwürgen. Nur Siegels Freundin Georgina Fleur wollte, dass die Münchner DJane ihr im südafrikanischen Dschungel weiter Gesellschaft leistet. Alle anderen bevorzugten nach diversen Auseinandersetzungen um Regelbrüche, eine womöglich eingewickelte Damenbinde und vor allem das tägliche Kochen, dass Siegel geht.

Adebisi zu Siegel: „Wenn Du raus bist, dann wird Dir geholfen.“

Sogar ihr selbsterklärter Freund, Moderator Mola Adebisi, sprach sich gegen Siegel aus und begründete das ebenso umständlich wie fadenscheinig mit dem „Husten“ der 49-Jährigen: „Wenn Du raus bist, dann wird Dir geholfen.“ Birofio witterte Feigheit: „Georgina hat ja recht mit den kleinen Eiern.“

Andere wurden in Bezug auf Siegel deutlicher: „Das war die schönste Nominierung aller Zeiten gerade“, frohlockte Reality-Sternchen Elena Miras. Sarah Knappik, die sich noch immer hoch empört darüber zeigte, dass Siegel ihre Art, das Amt der Camp-Chefin auszuüben mit Stasi-Methoden verglichen hatte, sprach von Karma und reagierte nun ihrerseits mit einer Analogie zur DDR-Diktatur: Sie habe „einfach da meine Mauer hochziehen müssen“.

Georgina hat sich Zeh abschneiden lassen

Die Rausgeworfene selbst schaute zunächst relativ betreten und weitgehend regungslos zu Boden, während ihre Mitcamper ihren jeweiligen Auszugswunsch begründeten - brach dann aber doch in wütende Tränen aus, als bekannt wurde, dass sie tatsächlich noch eine Nacht im Dschungel bleiben muss: „Was für ein Scheiß.“ So richtig glauben konnte sie es aber trotzdem nicht, schien bis zuletzt auf einen Plot Twist zu hoffen - und wurde enttäuscht.

Was sonst noch geschah: Für Diskussionen sorgte auch ein abgeschnittener Zeh. Georgina Fleur berichtete davon, dass sie sich einen ihrer Zehen hatte kürzen lassen, weil der den großen Zeh überragte und sie unter diesem Makel gelitten habe: „Ich hatte richtig Komplexe.“ Mola Adebisis Reaktion darauf: „Mit Abstand die schwachsinnigste Schönheits-OP, von der ich je gehört habe.“

Doch nicht nur wegen ihres abgekürzten Zehs fand die 34-Jährige sich im Zentrum einer Diskussion wieder. Nachdem sie gemeinsam mit Sarah Knappik und Kader Loth eine weitere Dschungelprüfung absolviert hatte, gab es Stress - und das, obwohl sie zuvor im Alleingang Krokodile überwunden und fünf Sterne für das Dreier-Team gesichert hatte.