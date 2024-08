Mit Jahresende verliert der ORF eine seiner längstdienenden Moderatorinnen. Birgit Fenderl wird den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nach 31 Jahren auf eigenen Wunsch verlassen, wie „Die Presse“ am Dienstag berichtet. Bis Ende Dezember wird sie noch das Infotainment-Magazin „Studio 2“ in ORF2 moderieren, danach will sie sich eine zweite Karriere als selbstständige Moderatorin aufbauen. Welche Projekte sie bereits in Vorbereitung hat, wolle sie erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Fenderl kam bereits 1993 während ihres Studiums der Politikwissenschaften zum ORF. Sie arbeitete unter anderem als Redakteurin der „MiniZiB“, der „Zeit im Bild 1“ und als Innenpolitik-Redakteurin der „Zeit im Bild 2“. Mit 25 Jahren wurde sie zur jüngsten Journalistin, die je eine „ZiB“-Sendung moderiert hat. Außerdem präsentierte sie von 2004 bis 2008 das Politik-Magazin „Report“. Seit 2019 ist sie gemeinsam mit Martin Ferdiny Moderatorin von „Studio 2“.

Fenderl war von 2001 bis 2004 mit ORF-Moderator Armin Wolf verheiratet. Mit ihrem darauffolgenden Partner hat sie eine gemeinsame Tochter, die Schauspielerin Anna Fenderl (19).

Wie viel ist eine Freundschaft wert?

Im Herbst vergangenen Jahres war Birgit Fenderl in der 104. Ausgabe des „fair & female“-Podcasts zu Gast. Sie erklärte Gastgeberin Barbara Haas, warum es sich lohnt, an Freundschaften dranzubleiben und was uns Menschen verbindet.