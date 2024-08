Das „Aus“ für den sonntäglichen Politik-Talk „Im Zentrum“, das ORF-Chef Roland Weißmann wie berichtet, verkündet hat, sorgt ORF-intern für Ärger und auch Spekulationen. Dass die Moderatorin der Sendung, die Steirerin Claudia Reiterer, der ÖVP seit einigen turbulenten Sendungen im Umfeld des „Ibiza“-Skandals ein Dorn im Auge ist, war schon länger bekannt. Die Ankündigung, dass ihre Sendung nun mit Jahresende abgesetzt wird, traf deren Redaktion jedoch (mitten in der Sommerpause) doch eher überraschend. Allen voran die Moderatorin selbst, die von den Plänen im Urlaub erfahren hat.

Auch der Redakteursrat des ORF machte, dem Vernehmen nach, am Freitag in den Sitzungen der Redaktion seinem Ärger Luft. Weißmanns Entscheidung sei den Vertretern der Redaktion nämlich nicht, wie im Haus üblich, vorab kommuniziert worden. Das werte man als Foul und darüber hinaus als Verstoß gegen das Redaktionsstatut, wie Sitzungsteilnehmer gegenüber der „Kleinen Zeitung“ berichten.

Einzelinterview statt Gruppendiskussion

Intern wird das „Aus“ für „Im Zentrum“ als Einknicken Weißmanns gegenüber den Wünschen der ÖVP interpretiert. Manche orten gar eine Vorleistung hinsichtlich eines eventuellen Regierungswechsels nach der Wahl. In der ÖVP ist man zudem gegenüber dem „Im Zentrum“-Sendungskonzept skeptisch eingestellt. Es sei nicht notwendig, dass sich Spitzenpolitiker der Regierung immer mit der gesamten Opposition an einen Tisch setzen müssen, heißt es bei Menschen mit Einblick. Vielmehr schwärmen manche in der ÖVP noch immer von den Sendungen, die Anne Will in Deutschland mit der damaligen Kanzlerin Angela Merkel gemacht hatte: Ein langes, ungestörtes Einzelinterview, zu dem dann im Anschluss die Opposition Stellung nehmen könne. Weißmann ließ in seiner Ankündigung offen, womit „Im Zentrum“ ersetzt werden soll. Der Talk solle jedenfalls „breiter“ werden.

Auch der den Grünen zugerechnete Vorsitzende des ORF-Stiftungsrates soll von Weißmann nicht informiert gewesen sein. Die Sache betrifft Lothar Lockl immerhin auch privat: Lockl und Reiterer leben getrennt.