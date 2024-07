Die größte und wichtigste Comic-Con der Welt, jene in San Diego, hat auch in diesem Jahr einige Überraschungen mit an Bord. Die Messe, wo sich alles trifft, was in dieser Welt Rang und Namem hat, nutzte das Marvel Cinematic Universe (MCU) für eine große Ankündigung: Im Rahmen eines Panels war es Robert Downey Jr., der unter großem Jubel der Fans seine Maske abnahm und sich damit als „Doctor Doom“, einer von Marvels größten Bösewichten vorstellte, den er in „Avengers: Doomsday“ spielen wird. „Neue Maske, gleiche Aufgabe“, teilte er auf der Bühne mit. Er liebe es eben komplizierte Charaktere zu spielen.

Dabei sah es so aus, als wäre das Marvel-Kapitel für Robert Downey Jr. 2019 beendet worden. Damals starb seine ikonische Iron Man-Figur, die sich am Ende von „Avengers: Endgame“ opferte.

Er wird nicht der einzige sein, der für neue Filme zurückkehrt. Auch das Russo-Brüderpaar, Anthony und Joe Russo, sind wieder mit von der Partie und sollen dafür sorgen, dass „Avengers: Secret Wars“ und „Avengers: Doomsday“ an vergangene Erfolge wie „Endwar“ anschließen.

Neues „The Boys“-Spin-Off

Die Comic-Con ist Schauplatz für zahlreiche Ankündigungen von großen Projekten und kleinen Neuigkeiten: Spannend für Fans der Prime Video-Erfolgsserie „The Boys“, diese erhält ein weiteres Spin-Off. „Vought Rising“ wird ein Prequel sein mit Jensen Ackles und Aya Cash als Soldier Boy und Stormfront. Die Ankündigung kommt wenige Tage nach der Veröffentlichung der letzten Folge der vierten Staffel.