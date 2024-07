Für viele Österreicher gehört seine Stimme zum Frühstück oder zur Fahrt in die Arbeit dazu: Robert Kratky ist seit 2003 die Stimme des Ö3-Weckers und begleitet Tausende Menschen regelmäßig in ihren Tag. Nun hat der 51-Jährige auf Instagram angekündigt, wann er das Ö3-Wecker-Mikrofon zur Seite legen wird.

Zeitpunkt steht fest

„Bis Ende 2026, ab 2027 wird das jemand anderer übernehmen“, sagt der gebürtige Salzburger in seiner Instagram-Story. Wer in seine Fußstapfen treten bzw. ob es ein neues System für die Moderatoren geben wird, ist noch nicht bekannt. Kratky äußerte jedoch einen Wunsch für seinen Nachfolger, respektive für seine Nachfolgerin. „Ich hoffe sehr, dass es eine sehr coole Moderatorin sein wird“, sagt er.

Auf die Frage, was er nach seiner Ö3-Karriere machen wird, hatte Kratky auch schon eine Antwort parat. „Nach 34 Jahren in der Medien- und Kommunikationsbranche werde ich der Branche treu bleiben. Ich habe mir in den Jahren und in den unterschiedlichen Jobs ein gewisses Können und Wissen erarbeitet“, sagt er.

Es kann sein, dass er ein wenig aus der Öffentlichkeit verschwinden wird, sagt er: „Ich werde garantiert nicht bei ‚Dancing Stars‘ oder Dschungelcamp mitmachen oder mich auf irgendwelchen C-Promi-Buffets herumtreiben“. In der Branche wolle er jedoch verankert bleiben.