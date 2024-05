In der letzten Folge der RTL-Quizshow „Wer wird Millionär“ (bei RTL+ zum Streamen) vor der Sommerpause sahen die Zuseher nach langer Zeit wieder einen Kandidaten, der bereits an den ersten - vermeintlich einfachen - Fragen scheiterte und damit ohne Geld wieder nach Hause gehen musste. Stefan Severin beantwortete die ersten vier Fragen noch souverän, bevor dann Günther Jauch die für den Studenten verhängnisvolle 500-Euro-Frage stellte. „Wie wird der redensartliche „Sonnenschein“ charakterisiert?“, wollte Jauch von dem Berliner wissen. Die Antwortmöglichkeiten waren: A: eitel, B: kokett, C: affektiert, D: selbstgefällig.

Severin tendierte zu Antwort B, wobei Jauch da noch meinte: „Tendieren tun wir alle. Aber ob es auch stimmt, das ist die Frage.“ Der Student war sich jedoch dann auch selbst nicht sicher und entschied sich für den 50/50-Joker, wobei die Antwortmöglichkeiten A und C übrig blieben. Severin entschied sich für C - und damit die falsche Antwort. Jauch: „Eitel Sonnenschein! Das sagt man doch... Ich dachte mir, wenn er wenigstens hier alle fragt, dann hätte er ja ein 94-,96-,98 Prozent-Ergebnis.“

Die letzte Show, bei der ein Kandidat ohne Gewinn „Wer wird Millionär“ verlassen musste, wurde übrigens 2021 ausgestrahlt.