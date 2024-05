Normalerweise kennt man Günther Jauch, den Moderator der Quiz-Sendung „Wer wird Millionär“, im Anzug in angenehmer Studioatmosphäre. Doch jetzt musste Jauch seinen feinen Zwirn gegen Gummistiefel eintauschen. Schuld daran war das Hochwasser im Westen Deutschlands, von dem auch sein „Weingut von Othegraven“ betroffen war. Schlamm schaufeln war angesagt.

Wie jetzt auch in der Steiermark und anderen Teilen Österreichs, hatten starke Regenfälle am Pfingstwochenende für Hochwasser und Überflutungen in den deutschen Bundesländern Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gesorgt. In Kanzem an der Saar (Rheinland-Pfalz) liegt auch das Weingut, das Günther Jauch (67) und seiner Frau Thea (66) seit 2010 gehört. Mit Sandsäcken und großflächigen Plastikfolien hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Weinguts noch versucht, das Schlimmste zu verhindern, wie Bilder auf Instagram dokumentieren. Doch gegen das Hochwasser konnten auch sie nichts ausrichten.

Selbst mitanzupacken und die Hochwasserschäden - allen voran Schlamm und Wasser, aber auch kaputtes Mobiliar und verdreckte Gläser - zu beseitigen oder zu säubern, war für den Star-Moderator selbstverständlich. In festem Schuhwerk, Jeans und Karohemd sorgte er auf seinem Weingut für Ordnung nach dem Hochwasser.

© Screenshot Instagram/weingutvonothegraven

Auf dem Instagram Account des Weinguts fehlte es auch nicht an Dank für „alle fleißigen Helferinnen und Helfer, an alle, die ihre Hilfe angeboten haben und für die vielen anteilnehmenden Kommentare!“