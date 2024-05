Nach den großteils sonnigen Pfingstfeiertagen wird es am Dienstag ungemütlich. Die Geosphere Austria (vormals Zamg) spricht eine (gelbe) Wetterwarnung für die Steiermark aus. Demnach könnte es zu „kleinräumigen Überflutungen von Grün- und Ackerflächen“, Beeinträchtigungen auf den Straßen (Aquaplaning-Gefahr) und Überschwemmungen von Bächen und kleineren Gewässern kommen.

In Summe könnten 30 bis 50 mm Regen zusammenkommen. Besonders in Kärnten und der Steiermark sind laut den Meteorologen vereinzelt auch größere Mengen möglich. Von Süden her ziehen die teils kräftigen Schauer von Tagesbeginn an über die Steiermark. Zwischendurch kann es für ein paar Stunden auch trocken sein und sogar aufhellen, vor allem dann steigt aber auch die Wahrscheinlichkeit für Gewitter. Diese können zum Abend hin auch kräftig sein und Hagel bringen. Die nördlichen Landesteile sind mit Südostwind etwas begünstigt. Es wird etwas kühler, aber auch schwüler. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 22 Grad.

Regnerisch bleibt es in der Steiermark dann auch die restlichen Tage. Erst am Freitag dürfte es laut Geosphere im Großteil des Landes wieder sonnig und trocken sein.