Die Journalismus-Gala am Montag war ein großer Moment für den Wiener, dessen journalistische Karriere einst bei FM 4 begonnen hatte. Es folgten Stationen als Redakteur und Moderator bei Ö 1, Ö 3, FM 4 und den ORF-Regionalradios. Ab 2009 war er für die Auslandsressorts im ORF tätig. Seit der Terrorattacke auf Israel am 7. Oktober stand Tim Cupal im Dauerfokus der Öffentlichkeit und imponierte damit der Jury des Branchenmagazins „Österreichs Journalist:in“: Seine Berichterstattung sei stets seriös und ausgewogen, er leiste „hervorragende, unermüdliche Arbeit“, hieß es in der Begründung für die Auszeichnung an den 52-Jährigen.

Er folgt Cupal in Tel Aviv nach

Allerdings wird sich das ORF-Publikum bald an einen neuen Erklärer aus Tel Aviv gewöhnen müssen. Die Laufzeit von Cupals ORF-Vertrag endet in einem Monat, mit Juli soll sein Nachfolger an der Seite von Nikolaus Wildner als Korrespondent aus Israel berichten. Der Nachfolger soll schon feststehen, wird aber vom ORF noch nicht kommuniziert. Cupal, der davor Korrespondent in Washington D. C. und Brüssel gewesen war, berichtet seit 2019 aus Israel. Seine Vorgänger waren Roland Adrowitzer und Ben Segenreich.

Preise für die Kleine Zeitung

Raphaela Scharf darf sich über einen Sonderpreis freuen. In den vergangenen Jahren stand die Journalistin vor allem wegen Gerichtsprozessen gegen Medienmacher Wolfgang Fellner im Rampenlicht. Der Lebenswerkpreis ging an Peter Rabl. Ebenfalls ausgezeichnet wurden am Montag Eva Maria Scharf und Josef Fröhlich, beide von der Kleinen Zeitung, sie wurden als „Local Heroes 2023“ geehrt. Als Chefredakteurin des Jahres ging Puls 4-Infochefin Corinna Milborn hervor. Der ORF wurde die Redaktion des Jahres.