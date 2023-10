Korrespondenten sind immer auf dem Sprung, aber mit dieser übereilten Rückreise hat Tim Cupal, ORF-Korrespondent in Israel, wohl nicht gerechnet. Gerade noch war er für die Tagung der ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten in Wien, musste er am Samstag zurück nach Israel, das in kürzester Zeit zum Krisengebiet wurde. Nur wenige Stunden nach der Terrorattacke der Hamas stand Cupal im umkämpften Grenzgebiet. Die erste Einschätzung in der Liveschaltung war dramatisch: „Die Lage ist so ernst wie seit Jahrzehnten nicht mehr.“