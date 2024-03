Dass Israel wenige Wochen nach dem 7. Oktober 2023 mit der Durchführung einer Castingshow begonnen hat, in der über mehrere Runden über ein kombiniertes Jury- und Televoting die Gesangshoffnung für den Eurovision Song Contest 2024 ausgewählt wurde, bewies schon das unbedingte und verständliche Festhalten an einer gewissen Normalität. Nach Kontroversen um das Lied, das für die 20-jährige Eden Golan geschrieben (u. a. vom Komponisten des 2018-Siegertitels „Toy“) und dem ESC-Dachverband als zu politisch eingestuft wurde, lenkte der israelische Sender Kan also – wie berichtet ein – und ließ den Text überarbeiten. Für den gab es nun also grünes Licht – und Israel ist somit im zweiten Halbfinale am 9. Mai in Malmö dabei (übrigens wie Österreich).