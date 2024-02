Wie viel Veränderung verträgt ein Format mit treuer Fangemeinde? In der heute beginnenden Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ (Pro Sieben, 20.15 Uhr) schickt Heidi Klum zum ersten Mal in 18 „GNTM“-Jahren auch Männer auf den TV-Laufsteg. Österreich ist zweimal vertreten, durch Maximilian und Kadidja – man bleibt bei dem Pro Sieben-Format jovial beim Vornamen.

Der 21-jährige Wiener, der als Barista arbeitet, träumt davon, einmal Bella Hadid zu treffen und auf der Fashion Week in New York oder Paris laufen zu dürfen: „Aber mein größter Traum wäre es, für Dior auf dem Runway zu stehen.“ Maximilian ist selbstsicher, dass er bei „GNTM“ weiterkommen werde: „Ich selbst bin mein größtes Vorbild!“ Davon, internationales Model zu werden, träumt auch die ebenfalls aus Wien kommende Kadidja, die Wurzeln in Italien, Österreich und dem Senegal hat. „Ich wünsche mir, ,GNTM‘ zu rocken und letztlich erfolgreich zu sein in dem, was ich gerne mache“, hofft die Kosmetikerin.

Was die beiden ersehnen, haben zwei Österreicherinnen in der Vergangenheit schon erreicht: 2010 gewann Alisar Ailabouni, 2022 setzte sich Lou-Anne gegen Martina, ihre Mutter, durch. Larissa Marolt gewann 2009 zwar nicht die Show, machte aber trotzdem Karriere. Die Staffel mit der Kärntnerin ist bis heute jene mit der besten Durchschnittsquote: Nie waren Reichweite und Marktanteil von „GNTM“ davor oder danach höher. Insgesamt ist das Zuschauerinteresse seit einigen Jahren auf hohem Niveau rückläufig, insbesondere in der jungen Zielgruppe funktioniert „GNTM“ aber weiterhin. Begleitet wird die 19. Staffel von prominenten Gastjuroren und Gastjurorinnen: von Designer Kévin Germanier über Jean Paul Gaultier bis zu Schauspielerin Joan Collins.

In der neuen Staffel sind vorerst 20 Models am Start, jeweils zehn Männer und Frauen – die aber nicht geschlechterübergreifend miteinander konkurrieren werden. Diese neue Konstellation führt dazu, dass es heuer zum erstem Mal zwei Sieger geben wird – eine Gewinnerin und einen Gewinner. Sie dürfen sich über jeweils 100.000 Euro und ein Cover von „Harper‘s Bazar“ freuen.