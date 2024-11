Die ausgeleuchtete Piste, die zur ausgeleuchteten Nacht wird. Man sieht von unten bis ganz hinauf und von oben bis ganz hinunter zum Fahnenmeer. Man bekommt durch den Helm alles mit. Für solche Augenblicke wählt man vermutlich ein Leben zwischen Torstangen und lässt sich von ihnen misshandeln. Die Fangemeinde würde locker das Happelstadion füllen, sie steht mit Eispickel und Steigeisen entlang der Strecke, die so glitzernd und mörderisch steil ist wie die Kaminrinne am Stüdlgrat im Winter. Im Zielgelände bilden die Trauben ein farbenfrohes Amphitheater, das in den Nachthimmel ragt. Eine Klangwolke umhüllt die Athleten und schließt sie ein wie Chris Martin bei seinen Derwisch-Tänzen am Laufsteg im vollen Prater. Die Stimmung ist mega und nie chauvinistisch oder feindselig, selbst gegen die nicht, die auf der Terrasse der Tenne vom dampfenden Whirlpool aus den Rennläufern mit dem Champagnerglas zujubeln und schon beim Vorläufer nicht mehr erkennen, wem. Diese Nacht verzeiht alles, die Dekadenz ebenso wie den Triumph der Falschen, weil es in dieser Nacht keine Falschen gibt. Kein Skirennen, perfekter Pop.

Das Nachtrennen aus Sicht der Zuschauer im Tal © Expa/ Martin Huber