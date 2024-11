Gerade auf Social Media werden wir alle überschwemmt mit Inhalten. Doch nicht alles, was bei uns auf dem Handy landet, entspricht den Tatsachen. Studien zeigen, dass sich gezielte Desinformation vervielfacht hat. Oft stehen staatliche Akteure mit autoritären Systemen dahinter, die den Glauben an die Demokratie beschädigen wollen. Eine häufige Strategie besteht darin, widersprüchliche Informationen zu verbreiten, sodass die Menschen nicht mehr wissen, was wahr ist und was erfunden. Wir müssen lernen, zwischen recherchierten Texten und Propaganda zu unterscheiden. Bevor man Inhalte weiterpostet und mit anderen teilt, ist es wichtig, sich zu fragen: Wer ist die Quelle dieser Information? Handelt es sich um Behauptungen oder wurden die Informationen recherchiert? Im Zweifelsfall: noch andere Quellen zu konsultieren.